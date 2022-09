Chieri '76: la WEVZA Cup al PalaFenera dal 13 al 16 ottobre

Fervono i preparativi in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la WEVZA Cup , torneo internazionale che il club biancoblù organizzerà e ospiterà al PalaFenera dal 13 al 16 ottobre .

Sei le squadre che parteciperanno al torneo. Oltre alle padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ci saranno l’RC Cannes, club francese nelle cui file spicca l’ex chierese Kertu Laak; due formazioni tedesche, il Wiesbaden (dove gioca un’altra ex, Annick Meijers) e il Munster; e due compagini svizzere, Cheseaux e Lugano.

Suddivise in due pool da tre – nella pool A Cannes, Wiesbaden e Lugano; nella pool B Chieri, Cheseaux e Munster – le squadre si affronteranno da giovedì 13 a sabato 15 ottobre in due gironi all’italiana. Le due prime classificate si affronteranno quindi domenica 16 ottobre per la finale. La vincente, oltre al trofeo, si aggiudicherà il più ambito fra i premi in palio nella WEVZA Cup: la partecipazione alla prossima Challenge Cup.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha predisposto un mini abbonamento che copre tutte le sette partite e le quattro giornate della WEVZA Cup al costo di 30 euro in tribuna Fenera Sud e 20 euro in gradinata. Si potrà anche acquistare il biglietto per una singola giornata al costo di 10 euro in tribuna e 8 euro in gradinata.

La WEVZA Cup è però compresa negli abbonamenti stagionali della Reale Mutua Fenera Chieri ’76. In altre parole, gli abbonati potranno assistervi gratuitamente.

«Siamo molto orgogliosi di organizzare questo evento di respiro europeo – commenta il presidente biancoblù Filippo Vergnano – La WEVZA Cup rappresenta un ulteriore tassello nella crescita del nostro club ma ancor più una importante opportunità, anche per il nostro territorio, di ospitare per la prima volta un torneo internazionale ufficiale».