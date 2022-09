Il Comune e la Pro Loco di Lombardore partecipano alla raccolta fondi di Tuttosport

«Viviamo sotto lo stesso cielo ma non tutti abbiamo lo stesso orizzonte» diceva Konrad Adenauer. E sono proprio gli “orizzonti” diversi, le ideologie in contrasto, le disuguaglianze e la povertà i fattori che scatenano e producono le guerre e le vittime. Le guerre non apportano nulla di positivo né per i singoli né per la collettività e non c’è e non esiste una guerra che sia giusta.