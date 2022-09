La Paffoni Fulgor Basket ringrazia i propri sponsor

La stagione 2022-2023 è ormai alle porte e, per la costruzione della squadra e il consolidamento della struttura del Club, il grande ringraziamento che la società vuole fare va agli sponsor, a tutti i partner che, ognuno secondo le proprie capacità, hanno deciso di sostenere un progetto che va oltre il campo e la Serie B.

Fulgor Basket è socialità, inclusione e beneficenza, con l’Associazione Kenzio Bellotti. Fulgor è un faro per il territorio e le sue famiglie, con il progetto Fulgor Minibasket, capace di ampliare i propri confini arrivando anche a Baveno, terzo polo dopo quelli di Domodossola e Omegna. La Fulgor è pallacanestro di alto livello, con una squadra in Serie B (terzo campionato nazionale) che gira tutta l’Italia e una in Serie D, composta principalmente da giovani assieme ad un paio di senior che questa maglia l’avevano vestita nel passato.