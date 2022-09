PALLAPUGNO: al via un nuovo week-end di passione per le fasi finali dei campionati

SERIE A BANCA D'ALBA-EGEA Serie A Banca d'Alba-Egea - Andata semifinali Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 11-5 Sabato 1° ottobre ore 16 a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze Serie A Banca d'Alba-Egea - Ritorno semifinali Domenica 2 ottobre ore 15 a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese In data da definir e a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Nocciole Marchisio Cortemilia

PALLAPUGNO SERIE B

Serie B - Andata semifinali

Speb-Srt Progetti Ceva 11-6

Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua San Bernardo San Biagio 11-8

Serie B - Ritorno semifinali

Acqua San Bernardo San Biagio-Tealdo Scotta Alta Langa 11-3

Sabato 1° ottobre ore 16

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Speb

Serie B - Spareggio semifinale

Domenica 2 ottobre ore 15

a Santo Stefano Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua San Bernardo San Biagio

PALLAPUGNO SERIE C1

Serie C1 - Andata finale

Domenica 2 ottobre ore 15

a Gottasecca: Gottasecca-Castiati Assicurazioni Castagnole

Serie C1 - Ritorno finale

In data da definire

a Castagnole delle Lanze: Castiati Assicurazioni Castagnole-Gottasecca

Gottasecca e Castiati Assicurazioni Castagnole già promosse in Serie B

PALLAPUGNO SERIE C2

Serie C2 - Spareggio semifinale

Merlese-Subalcuneo 11-6

Serie C2 - Andata finale

Sabato 1° ottobre ore 20.30

a Gottasecca: Gottasecca-Merlese

Serie C2 - Ritorno finale

In data da definire

a Mondovì: Merlese-Gottasecca

Gottasecca e Merlese promosse in Serie C1

PALLAPUGNO UNDER 21

Under 21 - Andata finale

Pro Paschese B-Canalese 2-9

Under 21 - Ritorno finale

Sabato 1° ottobre ore 15

a Canale: Canalese-Pro Paschese B

PALLAPUGNO ALLIEVI

Allievi - Spareggio finale

Sabato 8 ottobre ore 18

a Dogliani: Monastero Dronero-Albese B