Bertram Derthona, tutte le info su biglietti e abbonamenti

La Società comunica che è ancora possibile sottoscrivere biglietti per la singola gara e le tessere abbonamenti stagionali sia presso la sede di Via San Marziano 4 (dalle 16 alle 19 di oggi e dalle 10 alle 12 di domani), sia collegandosi ai seguenti link del sito di Vivaticket: abbonamenti / biglietti, sia recandosi al palazzetto di Casale Monferrato nel giorno di gara a partire dalle ore 15.30.

Bertram Derthona comunica che sono disponibili posti in tutti i settori del PalaEnergica. Di seguito i prezzi degli abbonamenti:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre VIP € 800,00 --- Parterre € 700,00 € 560,00 Parterre Bianconero € 560,00 € 445,00 Tribuna Derthona € 350,00 € 280,00 Tribuna Bianconera € 300,00 € 240,00 Curva Sud € 150,00 € 120,00 Curva Nord Derthona € 110,00 € 88,00

Questi invece i prezzi dei biglietti per assistere alla singola partita:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Parterre Laterale 40 € 30 € Tribuna Derthona 30 € 25 € Tribuna Bianconera 26 € 20 € Curva Sud 13 € 10 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

In entrambi i casi le riduzioni sono applicate agli Under 18 e agli Over 65. Solo per chi decide di sottoscrivere la tessera di ‘We Do Better Together’ è possibile usufruire del Family Pack, che prevede l’acquisto di una tessera a prezzo intero e ‘n’ ridotte del 40% per gli altri componenti del nucleo familiare previa presentazione del documento attestante lo stato di famiglia.

Il Club ricorda ai propri tifosi che, contestualmente, è possibile ritirare gli abbonamenti sia presso la sede sia al palazzetto di Casale Monferrato negli orari sopra indicati. In alternativa, a Casale le tessere sono disponibili per il ritiro presso il ‘Ristorante Cicin&Barlichin’ (sito in Via Goffredo Mameli 34) nei seguenti giorni e orari di questa settimana: venerdì-Sabato 10-14 / 18-22 e domenica 10-14.

Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile contattare Bertram Derthona sia telefonicamente al numero 0131 1953689 che via mail, scrivendo a segreteria@derthonabasket.it.

Viviamo insieme il debutto dei Leoni, contro Trento!