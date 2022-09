Oleggio Basketball: si alza il sipario ed è subito derby!

Finalmente, si alza di nuovo il sipario sul campionato di serie B e per l’ Oleggio Magic Basket è la nona volta consecutiva! Si riparte, con una squadra un po’ cambiata, ed è subito derby: per la prima giornata sfida contro la Fulgor Basket Omegna . L’esordio è fra le mura di casa: appuntamento domani, sabato 1 ottobre , al palazzetto di Vanzaghello (via Rossini 10) alle 20 , nuovo orario della stagione. Fra le fila avversarie la gradita presenza di coach Filippo Pastorello, ora vice proprio a Omegna.

A dare il via al campionato è come di consueto il presidente Mauro Giani: «La nona stagione, fa un po’ effetto dirlo, significa che sono già trascorsi otto anni da quando siamo arrivati in serie B. Pensando alla squadra, quest’anno, ancor più degli altri anni, daremo spazio ai giovani seguendo la nostra idea per cui questo campionato deve essere un vetrina per loro e inoltre partecipando a tutti i campionati giovanili arriviamo un po’ a raggiungere il nostro obiettivo, ossia avere un palco completo di formazioni Under, cui aggiungiamo l’incremento importante del minibasket che ci rende orgogliosi».

Quest’anno il motto “divertirsi divertendo” dovrà risuonare ancora più forte: «Lo mettiamo davanti a tutto, dopo due stagioni portate avanti con tante difficoltà, possiamo dire di tornare finalmente al basket pre Covid e siamo molto felici. Per cui auguro a tutti un buon campionato e ai tifosi di divertirsi, convinto che i primi ad avere il sorriso dovranno essere i nostri Squali in campo!».