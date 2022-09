I giovani Comino e Orsi sposano il progetto BEA

L’inizio ufficiale della stagione sportiva è ormai alle porte, con la prima palla a due in programma per questa domenica quando la Planet Smart City BEA sarà impegnata nel difficile match con il Basket Club Serravalle.

In queste prime settimane di lavoro in palestra, due ragazzi hanno scelto il Progetto BEA Leopardi per continuare il loro percorso di crescita umano e cestistico. I giovani esterni Alberto Comino e Francesco Orsi, entrambi classe 2003, faranno parte dei roster della Planet Smart City BEA in C Gold e del Leopardi Future Lab in Serie D.