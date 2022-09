Fitarco: il Piemonte trionfa al Trofeo CONI 2022

Si è svolta oggi, venerdì 30 settembre, la gara di Tiro con l’Arco , all’interno del Trofeo CONI 2022 , manifestazione sportiva multi-disciplinare riservata agli Under 14 , che torna dopo lo stop per il Covid-19 a distanza di 3 anni dall’ultima edizione.

La gara, tenutasi presso il campo di tiro degli Arcieri Senesi, si è giocata sulle 60 frecce a 18 metri. Il Piemonte trionfa con 2.227 punti, davanti al Veneto 2.192 e al Lazio 2.149. Nella classifica individuale dell'arco olimpico maschile primo posto per Federico Stefanelli con 566 punti (Sicilia), secondo posto per Edoardo Bertoni (Arcieri delle Alpi) con 550 punti e terzo posto per Silvano Volpato con 549 punti (Veneto). L’altro arciere piemontese in gara, Pietro Abelli (Arcieri Varian), chiude con 548 punti, appena fuori dal podio.

Le ragazze dell'arco olimpico si sono così classificate: primo posto per Valentina Bartelloni (Comp. Arcieri degli Orsi) con 566 punti, Martina Dotta (G.A.M.) secondo posto con 563 punti e terza posizione per Emma Bettin con 562 punti (Veneto). Bravo anche a Rosario Cedeno, tecnico regionale del settore giovanile, che ha accompagnato e supportato i ragazzi dietro la linea di tiro. Le precedenti vittorie piemontesi, nel tiro con l’arco, risalivano alle edizioni 2018 di Rimini e 2017 a Senigallia.