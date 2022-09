L’Akronos Libertas Moncalieri vola in Sardegna per l’Opening Day

Preseason alle spalle, il bilancio dice una vittoria a testa nei due scrimmage di inizio settembre, con il fattore campo sempre rispettato. Sul neutrale del capoluogo sardo coach Spanu dovrebbe ritrovare Lydie Katshitshi e Ilenia Cordola , condizionate da acciacchi fisici e muscolari nelle ultime settimane. Atteso inoltre l’esordio vero e proprio di Sarah Sagerer , rimasta in panchina durante tutte le amichevoli disputate in questo mese, se si escludono i 15 minuti a Venezia di domenica scorsa.

Sempre presenti, invece, le altre tre novità in casa Libertas: Marzia Tagliamento, Kathryn Westbeld e Chelsea Mitchell. Il trio ha spesso incantato in preseason, ma come ricorda coach Spanu: «adesso la musica cambia, in stagione regolare si fa sul serio».

E lo sa bene anche Geas, che nell’ultima settimana si è rinforzata con l’arrivo in squadra dell’americana Sequoia Holmes, guardia trentaseinne con diverse esperienze in Wnba e in Europa. Confermato il gruppo di italiane già conosciuto dall’Akronos lo scorso anno: Giulia Arturi, Caterina Dotto, Ilaria Panzera, Gaia Gorini e una nostra vecchia conoscenza: Valeria Trucco.

Sempre sotto canestro due nuovi arrivi importanti in estate per la squadra di coach Zanotti: Tinara Moore (Usa) e Ana Begic (Cro).

Palla a due alle 14:00 al PalaCus di Cagliari

Arbitrano: Chiara Maschietto, Alexa Castellanata, Laura Pallaoro

La partita è visibile su Ms Channel canale 411 di Sky e sulla piattaforma lbftv.it