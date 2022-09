Novipiù Monferrato Basket al debutto contro Latina

Finalmente ci siamo. Sabato 1 ottobre alle ore 18 andrà in scena la prima gara del Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde . Sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato la Novipiù Monferrato Basket ospiterà la Benacquista Assicurazioni Latina .

GLI AVVERSARI

La compagine laziale torna nel raggruppamento verde dopo due anni trascorsi nel girone rosso. Latina è guidata dall'esperto coach Franco Gramenzi, la proprietà ha allestito un roster con otto giocatori senior di grande esperienza per la categoria. L'ultimo movimento di mercato è stato l'ingaggio in settimana dell'ala bulgara classe '99 Ivan Alipiev, reduce dall'europeo con la canotta della propria nazionale, che ha preso il posto dell'americano Josh Anderson. Il secondo slot straniero è occupato dall'americano Mike Lewis, guardia con molti punti nelle mani. La regia della squadra è affidata all'italo-dominicano Yancarlos Rodriguez, sotto canestro fanno valere la propria fisicità Alex Cicchetti ed il capitano Aka Fall. Dalla panchina nelle rotazioni rientrano le ali Samuele Moretti e Alberto Cacace. Sarà in dubbio la presenza della guardia Salvatore Parrillo. Completano il roster i giovani Durante, Barnaba e Donati.

La Novipiù Monferrato Basket alla prima stagionale si presenterà con il roster al completo ad eccezione del giovane ucraino Mark Chornohrytzkyi, ancora in fase di recupero dal problema al ginocchio accusato la passata stagione. Martinoni e compagni ci tengono a fare bene davanti al proprio pubblico, ma dovranno fare attenzione alla fisicità ed all'intensità, armi migliori dei pontini.

Andrea Valentini - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Finalmente si gioca. Ci siamo preparati per questo momento ed affronteremo un campionato lungo e difficile. Latina è una squadra esperta con un roster lungo e con eccellenti individualità. Cercheremo di fare divertire il nostro pubblico giocando con energia e spregiudicatezza».

INFO BIGLIETTERIA

I tagliandi di accesso per la singola gara sono in vendita sul portale online Ticketmaster e presso lo Store del PalaEnergica Paolo Ferraris (10-12 e a partire dalle ore 15 fino all'inizio della partita). Sarà ancora aperta la Campagna Abbonamenti #MonferratoSiamoNoi. Per chi avesse già sottoscritto la tessera di abbonamento stagionale potrà ritirarla presso gli sportelli della biglietteria, mentre l'acquisto dei biglietti per la singola partita e la sottoscrizione di nuovi abbonamenti sarà effettuata presso lo Store.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.