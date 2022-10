Pall. Chivasso, prima storica vittoria in serie C Gold

Esordio nella massima serie regionale per la Ferro Impianti Pall. Chivasso e primo storico successo in C Gold per la formazione del presidente Cena, che espugna l’ostico campo lacuale col punteggio finale di 71-83 . Chivasso arriva ad Arona da matricola dopo aver conquistato la promozione il 15 maggio 2022 contro Tam Tam Torino e con alcune novità nel roster: partiti Balaara, Cussigh, Cambursano, fanno il loro esordio in maglia biancoverde Di Matteo, Perino, Delnevo, mentre Diego Vai torna a vestire la sua storica maglia n.10. Una piccola rivoluzione che attendeva la risposta del campo in una gara ufficiale per dare le prime indicazioni a coach Pomelari. Indicazioni più che positive, perché Ferro e compagni hanno conquistato la vittoria, ma soprattutto hanno convinto nel gioco – in particolare nei primi due quarti – e nella capacità di reagire, di mantenere la lucidità, di reggere l’urto di Arona che nella seconda metà di gara ha tentato la rimonta con ogni sua arma, arrivando anche a -6 a due minuti dalla sirena finale.

Palla a due e primo possesso per i chivassesi, ma le mani biancoverdi sono fredde e così per i primi 2’ di gioco gli ospiti non trovano il canestro e vedono Arona portarsi sul 4-0. La palla però circola bene sul perimetro e così al primo tentativo Pepino segna i primi 3 punti chivassesi in C Gold. Lo seguono immediatamente Riccardo Pagetto e Ferro, che insieme al n.22 confezionano il 4-12 che costringe Petricca al time out. Al rientro in campo Arona si infrange ancora contro il muro difensivo chivassese, mentre in attacco la Ferro Impianti trova canestri importanti da Vai che chiudono il primo quarto sul 8-21. La musica non cambia nemmeno all’inizio del secondo periodo, in cui Chivasso vola sul 8-28 sospinta da Di Matteo e Delnevo. A questo punto è l’espertissimo Gatti a tentare di ridestare i suoi compagni ed ad aprire un parziale di 7-0, subito bloccato dalle triple di Ferro e da 5 punti in fila di Pepino che chiudono metà gara sul 29-49. Nel secondo tempo Chivasso parte con superficialità e sufficienza, permettendo ad Arona di trovare fiducia e canestri importanti per dimezzare il divario, mantenuto sul +13 grazie all’esperienza di Perino, Vai e Pepino. Negli ultimi 10’ di gico la partita diventa ancora più intensa, le squadre lottano su ogni pallone, Arona risale fino al 70-76 a – 1,40’ dalla fine, ma è Migliori a pescare dal cilindro la tripla del 70-79 che pone la parola fine alla sfida.

Arona Basket - Ferro Impianti Pall. Chivasso 71-83

Parziali (8-21; 29-49; 52-65)

Arona: Gatti 24, Galzerano 9, Realini ne, Pelton 6, Zani, Ranzani 2, Thiella, Cesani 18, Nebuloni 9, Romani 3, Scolamacchia, Chinella. All. Petricca

Ferro Impianti Pall. Chivasso: Ferro 18, S. Pagetto 6, R. Pagetto 14, Pepino 17, Migliori 3, Perino 4, Di Matteo 4, Delnevo 5, Greppi 2, Vai 10, Vettori, Regis ne. All. Pomelari

Arbitri: Sig.ri Pirazzi e Sarzano

Note: Espulso al 33' Cesani (Arona) per fallo antisportivo+fallo tecnico.