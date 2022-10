Agil Igor Volley: conclusa la Coppa Piemonte

Un buon percorso per capire quello che sarà la stagione e una giornata che ha consegnato anche un altro punto. La serie C targata Agil Igor Volley chiude la sua Coppa Piemonte con un punto fatto contro le padrone di casa di Sammaborgo con risultato 2-1 per le avversarie e con una sconfitta 3-0 contro Montalto Dora .

«Per la prima partita il bilancio è molto positivo perché abbiamo giocato contro una squadra ben attrezzata e abbiamo disputato un primo set veramente bello, poi siamo un po' calate ma è stata un partita bella da vedere, - dice l'allenatrice Barbara Medici - nella seconda partita abbiamo un po' mollato, soprattutto di testa all'inizio e poi è subentrata anche la stanchezza fisica».

Il bilancio del torneo è soddisfacente: «Se mi avessero detto che avremmo chiuso con 4 punti non ci avrei creduto, quindi bene così, possiamo essere soddisfatti. Sono state partite utili per capire che cosa dobbiamo fare per giocare un campionato di serie C. Dalla prossima settimana si inizia a fare sul serio».