FIGURA – Zich da sogno: sul podio dell’ISU Junior Grand Prix a 16 anni!

Risultato di straordinario rilievo per il movimento piemontese del pattinaggio di figura: Raffaele Zich , atleta in forza all’ Ice Club Torino , ha centrato un lusinghiero piazzamento sul podio nella tappa di Danzica dell’ ISU Junior Grand Prix . Sul ghiaccio polacco, nel quarto appuntamento stagionale del circuito giovanile, il talentuoso atleta classe 2006 – medaglia d’argento all’European Youth Olympic Festival 2022 – ha infatti concluso la propria prova al terzo posto con il punteggio di 200.73.

Il 16enne torinese, in virtù di un programma corto da 70.03 punti e di un libero da 130.71, è diventato il più giovane pattinatore del settore maschile azzurro a ottenere un podio nel circuito, nonché il quinto assoluto dopo Zelenka, Rizzo, Grassl e Memola. Al terzo posto già a metà gara, Zich – allenato da Edoardo De Bernardis e Renata Lazzaroni – si è confermato in terza piazza in una competizione contrassegnata da una vera rivoluzione nelle posizioni di vertice rispetto alla classifica del primo segmento: la vittoria finale è andata all’americano Broussard (209.39), risalito dalla quinta piazza, davanti al cinese Chen (201.84), capace di recuperare addirittura 15 posizioni.

«Sono molto soddisfatto, perché ho dimostrato di essere cresciuto tecnicamente, artisticamente e anche mentalmente. E so che ho ancora molto margine di miglioramento», ha esultato lo stesso Zich. «Quello raggiunto da Raffaele è un grande traguardo. Inoltre, stiamo lavorando per inserire il triplo axel: con questo elemento farà un altro bel salto in avanti», il commento del suo allenatore e coreografo De Bernardis.