BEA Day: I Leopardi si presentano nella conferenza stampa di inizio stagione

Ieri, sabato 1 ottobre, il centro commerciale Il Gialdo di Chieri ha ospitato il BEA Day, l’ormai tradizionale evento che sancisce l’inizio della stagione del mondo BEA Leopardi. Durante l’evento è stata presentata ufficialmente la Planet Smart City BEA, da oggi impegnata in Serie C Gold, massimo campionato regionale, e sono stati illustrati i progetti BEA in corso e futuri.

In apertura di Conferenza Stampa il presidente Alessio Faggion ha condiviso la felicità per la crescita di tutti i progetti BEA Leopardi, sotto ogni punto di vista. «BEA Chieri è un orgoglio per tutta la città – è intervenuto Alessando Sicchiero, sindaco della città di Chieri – Lavora ai massimi livelli partendo da investimenti sui nostri giovani. La nostra amministrazione è attenta ai vostri progetti e orgogliosa delle vostre attività». Anche per il nuovo anno, crescita e territorio sono le parole chiave di tutti i progetti BEA Leopardi, dentro e fuori dal campo. La società, oggi, conta uno staff di oltre 40 persone. «Sentiamo la responsabilità di essere sempre di più la principale realtà cestistica di Chieri e di tutto il Chierese – commenta il GM Salvatore Morena – Continueremo a essere un’eccellenza, senza dimenticare lo sport aperto a tutti. Sul territorio siamo punto di riferimento agonistico e sociale, investendo ogni anno in formazione, collaborazione con le scuole, attività estive. Siamo contenti di essere uno dei riferimenti tecnici di tutta la regione». Oggi BEA Chieri è la capofila della nuova gestione del Palazzetto di strada San Silvestro. «Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per aver creduto nel nostro progetto e per il sostegno futuro per rendere l’impianto sempre più efficiente e adeguato, così che possa davvero diventare la casa dei Leopardi». Presto il Palazzetto sarà denominato ufficialmente Pala Gialdo, grazie a un nuovo accordo triennale tra il centro commerciale e la gestione del palazzetto capeggiata da BEA. «Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione – aggiunge il direttore del centro commerciale Il Gialdo Patrick Picco – Crediamo molto nella collaborazione con il territorio e ci fa piacere farlo anche con un’eccellenza come BEA».

Dopo l’accesso ai PlayOff nella scorsa stagione, quest’anno la Planet Smart City BEA è pronta a giocare la Serie C Gold, massimo campionato regionale, con un ruolo da protagonista. «Ripartiamo dall’entusiasmo delle sfide PlayOff dello scorso anno – condivide il DS Stefano Piccionne – Abbiamo scelto di alzare il livello tecnico della squadra per essere protagonisti e puntare, l’anno prossimo, a giocare nella nuova categoria interregionale che nascerà dopo la riformi dei campionati. Quest’anno hanno tutti consapevolezza del nostro valore, ma il nostro Palazzetto e il nostro tifo continueranno a essere il sesto uomo in campo per superare infortuni e ostacoli lungo il percorso». Francesco “Franz” Conti è il nuovo Responsabile Tecnico e Head Coach della Planet Smart City BEA. «Ho chiesto ai ragazzi un grande impegno per raggiungere insieme gli obiettivi societari e sono contento delle loro risposte. Dobbiamo purtroppo fare di nuovo i conti con qualche infortunio, ma sarà una stagione in crescendo per arrivare al massimo della forma alle gare che contano». Lo Staff della Prima Squadra è composto anche da Andrea Bertulessi (Primo Assistente), Federico Turetta (Preparatore Fisico), Aldo Monteleone (Team Manager) e Fabrizio Mazzardis (Addetto Arbitri). Il roster è composto da Roberto Sirbu, Filippo Colli, Alessandro Scalzo, Gabriele Tulumello, Marco Stiffi, Giorgio De Mita, Emilio De Santis, Luca Mosca, Magui Drame, Valentino Tagliano, Alex D’Arrigo, Francesco Orsi, Alberto Comino e il capitano Sebastiano Gile. “Giocare in maglia BEA è ogni anno un’emozione maggiore – interviene Gile, al sesto anno in arancio-nero – Ce la metteremo tutta per giocare sempre al massimo».