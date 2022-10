Fitarco Piemonte: i risultati della Coppa Italia 3D Indoor

Dopo le prime due edizioni torinesi e qualche anno di pausa, torna anche l’appuntamento della Coppa Italia 3D Indoor. La terza edizione è andata in scena questo weekend a Cremona. L’evento, una gara 3D ma al chiudo e con formula rivista rispetto alle tradizionali competizione di questa divisione, ha richiamato oltre 340 arcieri da tutta Italia; presenti anche 8 società piemontesi che schieravano 34 arcieri.

Arco Istintivo

Medaglia d’argento per Enzo Lazzaroni (Arcieri delle Alpi) nel maschile over20 con 87 punti; vittoria invece per Mattia Murialdo (Arcieri delle Alpi) con 64 punti finali, nel maschile under20, mentre è argento per Elisabetta Grozavu (Arclub I Falchi Bra) al femminile, con 54 punti.

Arco Compound

Doppietta piemontese nel compound over20 con Giuseppe Marco Abagnale (Arcieri del Dahu) al maschile (116 punti) e Anna Bonzani (Arcieri Cameri) al femminile (106 punti). Una variante che toglie forse un po’ della spettacolarità dei percorsi immersi nella natura, ma che enfatizza l’inclusività del tiro con l’arco, permettendo di fatto anche ai due atleti della nazionale para-archery, come Matteo Bonacina ed Elisabetta Mijno (entrambi degli Arcieri delle Alpi), di potersi cimentare in questa specialità.

Per i risultati completi clicca su questo link.