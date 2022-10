Torino Universitaria: il derby è della Crocetta

. Tre frontali di Canepa portano i salesiani sul 4-9, Torino Universitaria si accoda con tre di tabella di Conti (12-13 al 6'), ma non è precisa al tiro. Anche se, dopo essere scivolata a -7 all'8', risale ad un possesso con un tiro di Matteo Porcella da metà campo sulla sirena del 10': 17-19.

I biancoblu si danno la giusta energia, alzano il ritmo e nei primi 4 minuti del secondo quarto arrivano al sorpasso con un contropiede di Loro: 25-24. Una bomba di Marangon li porta sul 28-26, poi la Crocetta riparte con Ceccarelli e un'entrata senza ostacoli di Pasqualini. La precisione di Bonadio dalla linea (4 su 4) consente ai cussini di non perdere terreno: 37-41 a metà gara.

Il momento migliore della gara i biancoblu lo vivono dopo il 37-43 ancora a firma Pasqualini. Matteo Porcella ci mette grande impeto e 4 pregevoli punti, ma, raggiunto il pareggio a quota 43, Torino Universitaria non riesce a girare l'inerzia dalla sua. E anzi tira il freno a mano. Qualche minuto senza canestro, quindi la Crocetta se ne va con Possekel, autore del 43-50 del 27' e dei tre del 44-55 del 30'. Di Ceccarelli gli altri tre del 46-58 al 31'.

In 12 minuti Torino Universitaria mette insieme appena 3 punti, anche se a 5' dal termine non è ancora del tutto tagliata fuori: sul 51-62 i biancoblu però mettono in fila 4 palle perse e sono tenuti a distanza da Galluzzo e Pasqualini. Toccato il -13, il CUS lima qualcosa nel minuto conclusivo.

TORINO UNIVERSITARIA - DIN BOSCO CROCETTA 60-70

Parziali: 17-19, 37-41, 44-55

CUS TORINO: Conti 20, Porcella M. 14, Tatsoptsa, Petitti 9, Boglione, Bonadio 6, Porcella A. 2, Marangon 3, Celada, Galliera Ricci 2, Loro 4. All. Porcella A. Ass. Subbiani.

CROCETTA: Ceccarelli 16, Cagnazzo, Paschetta 2, Galluzzo 14, Pasqualini 10, Possekel 13, Boeri 2, Zennato, Savarino n.e., Cian, Canepa 13. All Tassone.