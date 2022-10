Eurogymnica: i risultati del campionato regionale Allieve

Una sanmaurese domina in Piemonte e non è la prima volta. Si tratta di San Parente, stellina di Eurogymnica che domenica ha strapazzato nuovamente le avversarie andando a guadagnarsi il secondo titolo piemontese negli ultimi due anni.

Ancora ospite di Biella, il festoso carrozzone della ritmica ha fatto tappa a casa Lamarmora, non più presso il palapajetta, Il palasport cittadino, ma nella struttura messa generosamente a disposizione dalla società organizzatrice, che pur non potendo accogliere pubblico, ha almeno consentito il regolare svolgimento del campionato. Impossibile almeno per questa tappa trovare una differente collocazione alla gara poiché nessuna società ha voluto accollarsi le spese organizzative. Un'indicazione che arriva dal basso e che la dice lunga sulle disponibilità economiche dei club in questo momento, un segnale che la Federazione e il CONI farebbero bene a recepire velocemente altrimenti, dopo la pandemia, saranno i costi elevati e non più sostenibili a non permettere alle atlete di esibirsi davanti ad un pubblico.

Seppur non supportate dall'Onda Blu, le EGirls sì sono comportate con grande professionalità, confermando per lo più le prestazioni della prima prova e migliorando quasi sempre i punteggi. Tra le Allieve 1, le più giovani, bellissima la gara di Isabel Coconi Santoni, vera e propria debuttante in categoria, che rimonta quasi due punti a Denise Paradiso di Sportgiocando e si vede sfuggire l'oro per soli 0,10 di punto, pur eccellendo in due dei tre attrezzi. Argento in questa seconda tappa e argento anche nella classifica regionale finale, che le regala l'accesso alla sua prima fase interregionale. Quarta Ginevra Gallizia. Stesso discorso per Arianna Cortese tra le Allieve 2, anche lei autrice di una gara coinvolgente e giocata da protagonista ma con il titolo sfumato proprio all'ultimo attrezzo nonostante il 22,100 alla fune. Argento e pass per la ZT. Sesta Anastasia Caranfil. La biellese sponda Pietro Micca, Valentina Pelliciari, ginnasta di HDemia, il centro tecnico di Eurogymnica con sede a Chivasso, riesce a portarsi a casa il bronzo regionale tra le Allieve 3 in virtù della brillante prima prova mentre Elena Ferraris è settima. Tra le Allieve 4, con in pedana il quartetto di ginnaste targate Eurogymnica già campionesse italiane di squadra, dominio quasi esclusivo delle EGirls trascinate verso il podio dalla Parente che anche questa volta vince con largo margine l'oro e il titolo regionale, guadagnandosi così l'accesso diretto alla finale nazionale. Un totale di 107,200 maturato in virtù di due 27,700 al cerchio e al nastro (top score di tutta la giornata), un 25,450 alla palla e di un 26,350 alle clavette.