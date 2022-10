BEA Chieri: esordio sfortunato per i Leopardi

Dopo intense settimane di pre-season, domenica 2 Ottobre è finalmente arrivato l’esordio ufficiale per la Planet Smart City BEA Chieri . Al Palazzetto di Strada San Silvestro, per la prima gara del Campionato di C Gold, arriva subito una “big” del campionato, il Basket Club Serravalle di coach Gatti, squadra completa ed esperta in ogni ruolo e tra le principali accreditate per il salto di categoria. Davanti ad un pubblico caloroso e arancione, i Leopardi hanno dato vita ad una partita intensa, in cui però Serravalle è stata brava a gestire la maggior esperienza e le rotazioni più lunghe, complici anche le importanti assenze nel roster arancio-nero.

LA GARA

Senza gli indisponibili Mosca, Colli e De Santis, coach Conti parte con il rientrante Drame, Scalzo, D’Arrigo, Gile e Tulumello. Coach Gatti risponde con Gay, Pavone, Taverna, Abrate e Ferri. I Leopardi esordisco con buon ritmo in attacco e compattezza difensiva. Tulumello, Drame e Gile firmano il primo break, mentre Serravalle fatica a entrare in partita nei primi minuti (8-2). A metà primo quarto gli ospiti ricuciono sfruttando la maggior fisicità, complice anche i problemi di falli di Drame. Stiffi e i giovani Sirbu, Tagliano e De Mita danno fiato al quintetto, ma nella seconda frazione Ferri fa vedere di essere giocatore che ha calcato da protagonista i parquet di categorie superiori, trova il fondo della retina sia da sotto canestro sia dalla lunga distanza e firma lo 0-8 che dà a Serravalle il primo mini-allungo. Tulumello sblocca il tabellone sul 17-24, poi Scalzo cerca spazio in area e Drame prende il rimbalzo e concretizza: 21-28. Serravalle risponde ancora dalla lunga ma a chiudere il primo tempo ci pensa D’Arrigo con la tripla sulla sirena: 24-33 all’intervallo lungo.

Dagli spogliatoi escono nettamente meglio i bianco-blu che in breve allungano fino al +15 (30-45). Tulumello, Gile e D’Arrigo provano a rispondere con il parziale con cui ci Leopardi tornano a contatto. Serravalle, però, gestisce e trova con continuità il fondo del secchiello muovendo bene la palla in attacco. BEA non si dà per vita e ci crede fino alla fine: Scalzo segna un personale 5-0 che accende il folto pubblico arancione, Drame prende rimbalzi e concretizza sotto le plance portando lo svantaggio sotto la doppia cifra, ma Serravalle è brava a gestire il vantaggio senza andare mai in affanno, chiudendo sul 55-65 al suono della sirena finale.

IL COMMENTO

«Abbiamo esordito affrontando una delle squadre più attrezzate del campionato – commenta coach Conti – Per affrontare la fisicità, abbiamo provato ad alzare il quintetto, sperimentando così anche soluzioni a cui siamo meno abituati. Mi dispiace per il risultato, su cui influiscono anche le assenze di tre giocatori centrali per le nostre rotazioni, ma il campionato è lungo e avremo modo di dimostrare la qualità del nostro progetto. Ringraziamo i tifosi per la bella cornice di pubblico che ci hanno regalato e iniziamo subito a lavorare in vista della prossima sfida».

PROSSIMO TURNO

Venerdì prossimo, 7 ottobre, la Planet Smart City BEA sarà ospite del Derthona Basketball Lab, squadra giovane ed estremamente talentuosa uscita anche lei sconfitta dalla prima giornata (69-60 in casa di Teens Biella). Palla a due alle 21 al Palazzetto Uccio Camagna di Tortona.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI – BASKET CLUB SERRAVALLE 55-65

Parziali: 13-15, 24-33, 37-52

BEA Chieri: Sirbu 1, De Mita, Orsi, Scalzo 5, Tulumello 19, Stiffi 4, Comino, Gile 6, Drame 10, Tagliano 2, D’Arrigo 8. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis.

Basket Club Serravalle: Zaccaron, Gay 11, Taverna 9, Ramaj, Abrate 5, Tava 8, Milicic 2, Pavone 8, Maranesi, Lisini, Ferri 22. All. Gatti, Ass. Ferrarae Barisone, Prep. Meduri, Acc. Pizzoni.