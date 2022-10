FIBS Piemonte: Il Porta Mortara Novara vince il Trofeo CONI

Nel fine settima appena trascorso si sono disputate sia le finali Nazionali del Trofeo Coni , che quelle dei Campionati Giovanili di Baseball e Softball , anche in questa occasione il C.R. FIBS Piemonte oltre ad essere ben rappresentato portando a casa degli eccellenti risultati, grazie alla caparbietà ed all'impegno degli atleti e dei tecnici piemontesi.

Nella Valdichiana Senese si sono svolte le Finali Nazionali del Trofeo Coni manifestazione giovanile multi disciplinare, nella quale il C.R. FIBS Piemonte era presente nella disciplina del baseball a 5 con la formazione mista U13 del Porta Mortara Novara . La squadra della società del presidente Lorena Cerami , da lei diretta insieme al fratello Giuseppe Cerami , è salita sul gradino più alto del podio mettendo al collo la medaglia d'oro a suggello di un percorso netto. Infatti la squadra novarese dopo aver vinto il girone A dove era contrapposta ai team della Basilicata, del Lazio, della Puglia e del Veneto, ha superato in semifinale l'Emilia Romagna e battuto in finale la Lombardia.

A Bollate (Milano) si sono disputate le finali per l'assegnazione dei titoli italiani di categoria, le formazioni di softball del Porta Mortara Novara (U15) e dell'Avigliana Rebels (U18) lì hanno messo al collo la medaglia di bronzo. Le due compagini piemontesi, che avevano avuto accesso alle finali scudetto dopo aver vinto il titolo regionale ed aver passato i concentramenti territoriali, si sono dovute arrendere in semifinale rispettivamente al Bollate (U15), poi laureatosi campione d'Italia ed al Collecchio (U18). Sconfitta indolore che è valsa comunque la medaglia di bronzo. Successi che inorgogliscono oltre modo il Comitato Regionale della FIBS Piemonte, il quale tramite il presidente Sabrina Olivero ha inviato alle società i più vivi complimenti per i risultati ottenuti.