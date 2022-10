Derthona Basket: prolungata la campagna abbonamenti

Vittoria alla prima con Trento e grande risposta di pubblico sugli spalti del PalaEnergica Paolo Ferraris. Come sottolineato anche da coach Ramondino in conferenza stampa post gara, l’affetto e la passione dei tifosi saranno una componente molto importante per ottenere risultati nel corso della Serie A 2022/23.

Per ripagare di questa vicinanza, la Società comunica di avere prolungato la campagna abbonamenti ‘We Do Better Together’. Sono due le modalità di acquisto delle tessere a disposizione dei tifosi: la sede di Via San Marziano 4, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e sabato 15 ottobre dalle 10 alle 12, e il sito di Vivaticket. Sono disponibili posti in tutti i settori del PalaEnergica Paolo Ferraris per assistere alle rimanenti quattordici partite casalinghe di regular season.

Di seguito i prezzi degli abbonamenti:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre VIP € 800,00 --- Parterre € 700,00 € 560,00 Parterre Bianconero € 560,00 € 445,00 Tribuna Derthona € 350,00 € 280,00 Tribuna Bianconera € 300,00 € 240,00 Curva Sud € 150,00 € 120,00 Curva Nord Derthona € 110,00 € 88,00

Le riduzioni si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Rimane valida la possibilità di usufruire del Family Pack, consistente nell’acquisto di 1 abbonamento (in un settore a scelta del palazzetto di Casale Monferrato) a prezzo intero + ‘n’ ridotti del 40% previa presentazione del documento attestante lo stato di famiglia. Contestualmente, Bertram Derthona ricorda che è possibile ritirare gli abbonamenti recandosi presso la sede del Club negli orari di ufficio sopra indicati. Per ogni ulteriore informazione relativo all’acquisto o al ritiro delle tessere stagionali è possibile contattare il Club telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.