OPES Piemonte: Premio Città di Torino

Il giorno 8 ottobre 2022 , presso la Sala Congressi del Circolo “MASTER 2.0” di Torino, incantevole location cittadina sita in Corso Moncalieri 494 ? a partire dalle ore 14 , si terrà la Cerimonia di consegna del “Premio Città di Torino”, organizzata dal Comitato Regionale OPES Piemonte .

Il “Premio Città di Torino”, in questa sua III edizione, sarà consegnato a quattro atleti di “cittadinanza piemontese” che abbiano saputo ben conciliare gli impegni quotidiani, professionali e sociali con la loro attività sportiva, dando prova di come lo Sport possa, e debba, essere una parte irrinunciabile della nostra vita.

Gli atleti premiati in questa nuova edizione sono: Thomas Briguglio, Presidente dell’ASD TAURUS MFC Medieval Combat di Torino, Giulia Bonomo, atleta paralimpica di danza in carrozzina presso l’ASD TERRA DI DANZA di Christine Barbaroux di Venaria Reale, Loris Gatto insegnante di danza presso l’ASD TERRA DI DANZA di Christine Barbaroux di Venaria Reale, Luca D'Ambrosio istruttore ipovedente di Karate presso l’ASD Tora-Ki Dojo di Rivoli del maestro Gianni Botte.

Il “Premio Città di Torino” vuole commemorare la data del 18 febbraio 1861, data storica per Torino e per l’Italia in quanto Natale dello Stato unitario. “Il Parlamento, nel giorno solenne della seduta reale, coll’entusiasmo della riconoscenza e dell’affetto, acclamava Vittorio Emanuele II Re d’Italia”.

Con queste parole, scritte dal Presidente del Consiglio dei ministri Camillo Benso Conte di Cavour, si aprirono i lavori del primo Parlamento italiano riunito a Palazzo Carignano, già precedentemente sede del Parlamento Subalpino. Il Premio che abbiamo realizzato vuole omaggiare Torino: la nostra regale città, la magica bomboniera che, quando la frenesia si acquieta e il traffico rallenta, sfoggia un centro storico illuminato di luce antica, ridiventando la grande e bellissima “Madama” corteggiata e amata da uomini come Paracelso, Fulcanelli, il Conte di Cagliostro e Nietzsche, nonché da personaggi misteriosi ed esoterici come il celebre Nostradamus, l’immortale Conte di Saint Germain o il grande, contemporaneo, Gustavo Adolfo Rol.