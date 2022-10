Derthona a Reggio Emilia con i tifosi: modalità di adesione e costi del pullman

Prima trasferta del campionato 2022/23 per la Bertram Derthona, impegnata contro la UNAHOTELS Reggio Emilia domenica 9 ottobre alle ore 17.35 al PalaBigi. La gara inaugurale con la Dolomiti Energia Trentino ha visto un grande seguito da parte dei tifosi, che ora organizzano un pullman per raggiungere il palazzetto di Reggio Emilia.

Il costo del servizio, andata-ritorno in giornata, che verrà effettuato al raggiungimento del numero di 30 adesioni, è fissato in 25 euro. La partenza è prevista alle ore 14 dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Per riservare il proprio posto è possibile contattare telefonicamente il referente della trasferta al numero 333 6501456. Il termine ultimo per le adesioni è fissato alle ore 19 di giovedì 6 ottobre.

Per tutti coloro che decidessero di aderire a questa iniziativa, la Società propone il biglietto a 10 euro nel settore ospiti del PalaBigi.

Viviamo insieme la prima trasferta del campionato 2022/23 dei Leoni!