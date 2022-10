Casa del Cuscinetto ancora insieme al Derthona

Prosegue il viaggio della Casa del Cuscinetto al fianco del Derthona Basket . Nei giorni scorsi è stato rinnovato il contratto di sponsorizzazione per la stagione sportiva 2022-2023. L’azienda tortonese avviata nel 1972 da Giovanni Colombo, simbolo di professionalità nella distribuzione di cuscinetti volventi, movimentazioni lineari, organi di trasmissione ed oleodinamica, è apprezzata in tutto il territorio.

L’azienda sosterrà i Leoni in campo per tutta la stagione sportiva, non facendo mancare il proprio supporto.