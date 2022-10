Overall Cycling Team: dal Lombardia allo “Zanchi” con un bel quarto posto

Il Piccolo Lombardia e' stato un bel banco di prova per i nostri corridori a confronto con team europei di valore, basta leggere l'ordine di arrivo, ma OVERALL TRE COLLI e' orgogliosa di aver onorato la gara in particolare con Massimiliano BELLONI capace di inserirsi nella fuga della prima meta' di gara e con Aronne ANTONETTI determinato e mai domo giunto nel gruppo a ridosso dei migliori.

E se la settimana e' finita con il prestigioso Lombardia, la presente e' inziata con l'altrettanto prestigioso trofeo ZANCHI a CASTIGLION FIBOCCHI nell'aretino e qui, un bel trio formato da NASTASI, SASSO e CAVALLO ha portato, con quest'ultimo, nella bacheca overall tre colli un bel 4° posto contornato da una prova maiuscola dei due compagni di squadra tanto da meritare pubblicamente i plausi della d.s. Linda SUBBRERO.