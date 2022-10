Akronos Moncalieri: stasera in casa contro Faenza

Dopo l’esordio di sabato a Cagliari in occasione dell’Opening Day, l’Akronos Libertas Moncalieri torna già in campo oggi 5 ottobre alle 20:30 al PalaEinaudi contro l’E-Work Faenza. Per ritardi burocratici legati all’agibilità dell’impianto, la partita sarà in via eccezionale chiusa al pubblico. Resta la possibilità di assistere al match per giornalisti, fotografi e operatori video (per accredito contattare: press@moncalieribasketball.com). La partita è come al solito disponibile su lbftv.it.