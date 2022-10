Giaguari Torino: al via i campionati giovanili

La prima, grossa novità di questa stagione è il ritorno all'orario serale di disputa delle partite casalinghe. Dopo tre anni in cui, per il malfunzionamento dell'impianto di illuminazione dello Stadio Primo Nebiolo, i Giaguari erano stati costretti non solo a giocare le proprie partite casalinghe in orario pomeridiano, ma anche ad allenarsi in condizioni di luce piuttosto precaria, con l'avvento della nuova giunta comunale si è finalmente sbloccata la situazione.

Grazie all'interessamento dell'Assessore allo Sport del Comune di Torino Mimmo Carretta e di alcuni membri del suo staff come il dott. Giuseppe Libonati, l'impianto luci del Nebiolo è stato sistemato ed è ora in grado di garantire l'illuminazione necessaria a giocare la sera (ma anche ad allenarsi in maniera adeguata).

A partire dal prossimo 22 ottobre, quindi, in occasione della prima partita casalinga delle squadre Under 15 e Under 18, i Giaguari torneranno a giocare nel loro abituale orario delle 20:30 del sabato. Saranno tre le categorie giovanili in cui i Giaguari presenteranno una squadra: Under 12, Under 15 e Under 18.

UNDER 18

Dopo una stagione non proprio positiva come quella scorsa, la Under 18 sarà quest'anno ai nastri di partenza, guidata da coach Brian Michitti, con una formazione decisamente più competitiva. Andati fuori età alcuni elementi cardine in difesa come Longhini e Pochettino, i Giaguari potranno contare sia sull'innesto del promettente gruppo di giocatori reduci da due titoli italiani consecutivi (Under 14 2020 e Under 15 2021) formato da Massimo Petruccelli, Matteo Della Malva, Simone Vallario, Lorenzo Bacchetti, Andrea Liffredo e Matteo Barella, tutti convocati al recente raduno della nazionale Under 19. Questo grupo, assieme ai vari Daniele Latorraca, Davide Naretti, Tommaso Ivasiuc, Filippo Minna, Ismael Salem e Davide Straniero, già protagonisti lo scorso anno, daranno sicuramente quell'apporto di qualità di cui questa squadra aveva bisogno. Da non dimenticare anche l'innesto del promettente quarterback Tommaso Bairo, proveniente dai Blitz, a dare solidità in attacco nel ruolo più delicato. Seamen Milano, Leocorni Milano, Skorpions Varese e Panthers Parma saranno gli avversari della Under 18 in questa stagione. L'esordio, inizialmente previsto a Milano contro i Seamen il 16 ottobre, partita rinviata al 29 dello stesso mese, avverrà in casa il sabato successivo contro i Leocorni.

UNDER 15

Diametralmente opposta la situazione in Under 15, dove l'head coach Davide Peiroleri dovrà affrontare una ricostruzione praticamente totale, avendo perso per raggiunti limiti di età, il gruppo storico dei due scudetti consecutivi. Della squadra titolare dello scorso anno sono praticamente rimasti solo Edoardo Piacentini, Torben Klemmer e Riccardo Brancaleoni, a cui va ad aggiungersi Giovanbattista Silletta, la cui crescita rispetto alla scorsa stagione è stata davvero importante. Saranno loro, assieme all'innesto di un paio di rookie davvero interessanti, il nucleo centrale di una squadra che disputerà probabilmente una stagione interlocutoria per far crescere il nutrito gruppo di Under 12 salito di categoria quest'anno. Anche per la Under 15 il girone di stagione regolare comprende Seamen, Leocorni e Panthers con i Frogs Legnano a completare il gruppo. Esordio domenica 6 ottobre al Vigorelli di Milano contro i Seamen, riedizione della finale Under 15 dello scorso gennaio che vide i Giaguari imporsi sui milanesi.

UNDER 12

La categoria dei più piccoli, infine, è come sempre un cantiere in divenire, in attesa dei bowl di stagione regolare che si terranno probabilmente verso novembre/dicembre. Saranno Frogs, Seamen e Blitz gli avversari dei piccoli Giaguarini.