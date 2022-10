Novipiù Campus Piemonte: vittoria al debutto per l'U19 Eccellenza

È vittoria al debutto in Under 19 Eccellenza per la Novipiù Campus Piemonte che al Pala 958 supera Varese Academy .

Era la prima gara interna e si è giocata con una nutrita presenza di pubblico, tra cui soprattutto venticinque amici della Pallacanestro Farigliano accorsi a tifare per i ragazzi di coach Jacomuzzi. Così come successo domenica in Serie B, la partenza è un po’ sofferta. Varese trascinata da Guimdo scappa 4-11 dopo aver infilato già una poderosa schiacciata. La Novipiù arma allora la mano dalla lunga distanza e con tre canestri dall’arco (Sirchia due volte e poi Manna) impatta: 13-13! Altra inchiodata ospite, ma l’ultimo tiro del periodo e di Mobio a forzare da 8 metri sulla sirena: sorpasso e 18-17 dopo dieci minuti!

La formazione viaggiante torna a guidare le operazioni (22-23), prima del nuovo sorpasso con canestro e fallo (25-23). Varese mette nuovamente la freccia, poi prova a riallungare grazie ai rimbalzi offensivi, di cui uno trasformato in canestro con tiro libero supplementare per il 27-32. Ricuce Campus fino al -1, poi con quattro tiri liberi torna avanti 37-34. Pochi istanti prima della pausa Corgnati scocca da metà campo un tiro che fa il giro del ferro sfiorando il secondo buzzer beater dei suoi.

La ripresa è equilibrata con botta da una parte e risposta dall’altra, ma si segna col contagocce nella terza frazione. 5-0 interno e i locali allungano sul 42-34. I biancorossi viaggianti con pazienza accorciano e trovano il pari 42-42, anche se al trentesimo il vantaggio è interno di misura (44-42)

Perfetto equilibrio a quota 44, poi inizia un’altra partita. Si accendono Lomele e Cravero, con tredici punti in due conditi anche dall’inchiodata del primo a correggere al volo il tiro del secondo. Break di 13-4 e 59-48 sul tabellone a quattro giri di lancetta del termine. Time-out per coach Markovski, ma non basta a riaprire il match, anzi. Longo assiste Corgnati per la tripla del +14, fa lo stesso Mobio ed il finale è in scioltezza. Lomele ruba palla e vola sopra al ferro per il punto esclamativo che chiude la gara sul 71-51!

Inizia dunque con una squillante vittoria il cammino in Under 19 Eccellenza della Novipiù Campus Piemonte, con tre periodi combattuti ed una frazione conclusiva che ha sigillato il successo. Dopo questa seconda partita in tre giorni, è già tempo di ricaricare le pile perché sabato alle 18:30 si torna in campo al Pala 958 per la prima sfida interna in Serie B, al cospetto della corazzata Vigevano.

Novipiù Campus Piemonte - Varese Academy 71-51

Parziali 18-17, 19-17, 7-8, 27-9

Novipiù Campus Piemonte: Cravero 18, Sirchia 8, Manna 7, Corgnati 11, Mobio 14, Makke 2, Lomele 11, Castellino, Longo, Elkazevic. All. Jacomuzzi, Ass. Gaudio.

Varese Academy: Bosso 7, Filipovic 11, Guimdo 21, Jokic 5, Maccecchini 2, Moltrasio, Peretti 5, Ratti, Bogunovic, Thiam, Gomez. All. Markovski.