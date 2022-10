Akronos Moncalieri: primi due punti contro Faenza

Le ospiti aprono il match con Pallas, Cupido, Davis, Hinriksdottir e Niedzwiedzka. L’Akronos scende invece in campo con Westbled, Tagliamento, Mitchell, Reggiani e Sagerer. È proprio l’austriaca ad aprire le danze con un difficile canestro dalla media. Dall’altra parte quattro punti in fila di Davis e un jumper di Hinriksdottir tengono in scia le ospiti. Moncalieri si affida poi a Westbeld, Tagliamento e Mitchell, fino al alla zingarata sul finire di quarto di Arianna Landi che chiude il parziale sul 17-16 per le ragazze di coach Spanu.

Un giro di valzer sul piede perno di Sagerer e una tripla di Giacomelli aprono il secondo quarto fino al +6 Moncalieri, mentre dall’altra parte Faenza risponde con un gioco da tre punti di Davis. Un due su due dalla lunetta di Tagliamento dà il là alle Lunette, che grazie a un coast to coast di Westbeld e altri due canestri dell’asse Puglia-Ohio trascinano Moncalieri fino al 30-23. Sul finire del parziale Faenza riesce con merito a rientrare in partita fino al -2 grazie a Hinriksdottir, ma cinque punti in fila firmati Tagliemento e Mitchell ridanno il + 7 Moncalieri a 2’ dall’intervallo. Approfittando dell’inerzia, Moncalieri va ancora avanti con un tripla di Mitchell fino alla doppia cifra di vantaggio. Le romagnole chiudono il quarto con un canestro in penetrazione di Morini che riporta Faenza sul -8 (44-36).

Avvio di terzo quarto equilibrato, con Westbeld che con una tripla frontale e Tagliamento in transizione mantengono Moncalieri +10 alla boa del quarto. Come a fine secondo quarto è ancora una volta Moroni a riavvicinare Faenza sul finire del parziale (-6). Dalla lunetta Policari e Egwoh accorciano fino al -3. Chiude il quarto Westbeld che dal pitturato dà il +5 per Moncalieri. L’avvio di quarto quarto è appannaggio esclusivo di Marzia Tagliamento: 9 punti consecutivi senza errori. Dall’altra parte Policari e Davis tengono Faenza attaccata alla partita, fino a toccare il primo vantaggio romagnolo a 4’ dalla fine sul 80-81. Sul finire succede di tutto: Westbeld sigla il +1 dal pitturato e poco dopo Mitchell ruba palla a centro campo convertendo per il +3 Libertas a 1:43 dalla fine.