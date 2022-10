Baseball5: svolto a Novara il corso per docenti

Sull'onda dell'entusiasmo del try-out per le selezioni del Team Italy, nella palestra del Liceo Scientifico Statale Alessandro Antonelli di Novara si è tenuto il corso di formazione di baseball 5 per docenti. Numerosa è stata la partecipazione alla lezione dell'istruttore Maurizio Balla, alla quale erano presenti anche Lorena Cerami tecnico e presidente del Porta Mortara Novara fresco vincitore del Trofeo Nazionale Coni in Toscana ed Isabella Dalbesio, consigliere regionale e referente scuola per la FIBS Piemonte. Il Comitato ringrazia la referente provinciale Angela Conti ed Liceo Scientifico Statale Alessandro Antonelli per la collaborazione e la disponibilità.