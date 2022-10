Chieri '76: il programma della WEVZA Cup

Manca una settimana alla WEVZA Cup , torneo che apre ufficialmente la stagione di club 2022/2023. In programma al PalaFenera dal 13 al 16 ottobre , mette in palio la partecipazione alla prossima Challenge Cup . Le sei squadre partecipanti sono state suddivise in due pool da tre, così composte.

Questo il programma dettagliato delle quattro giornate.

Giovedì 13 ottobre

ore 17,30 Cannes-Lugano (pool A)

ore 20.30 Chieri-Munster (pool B)

Venerdì 14 ottobre

ore 17,30 Lugano-Wiesbaden (pool A)

ore 20.30 Munster-Cheseaux (pool B)

Sabato 15 ottobre

ore 17,30 Wiesbaden-Cannes (pool A)

ore 20.30 Cheseaux-Chieri (pool B)

Domenica 16 ottobre

ore 17.30 finale

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha predisposto un mini abbonamento che copre tutte le sette partite e le quattro giornate della WEVZA Cup al costo di 30 euro in tribuna Fenera Sud e 20 euro in gradinata. Si potrà anche acquistare il biglietto per una singola giornata al costo di 10 euro in tribuna e 8 euro in tribuna. La WEVZA Cup è però compresa negli abbonamenti stagionali della Reale Mutua Fenera Chieri ’76. In altre parole, gli abbonati potranno assistervi gratuitamente.