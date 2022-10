Derthona Basket: abbonamenti verso quota 600

La passione, travolgente, dei tifosi tra le chiavi del successo contro la Dolomiti Energia Trentino. Questo il messaggio lanciato da coach Marco Ramondino al termine della gara inaugurale del campionato 2022/23. L’affetto dei sostenitori decisivo per ottenere buoni risultati anche in questa stagione. I numeri degli abbonamenti, in netta crescita, rispetto allo scorso anno, a riprova dell’affetto sempre crescente in città. Una squadra a tinte bianconere, questo l’obiettivo della Società.

La campagna abbonamenti ‘We Do Better Together’ prolungata fino a sabato 15 ottobre, giorno della seconda partita casalinga della regular season (contro Pesaro, palla a due alle ore 20) la riprova dell’importanza che per Bertram Derthona hanno i suoi tifosi.

Il grande obiettivo comune è raggiungere quota 600 abbonamenti. Un risultato che darebbe ulteriore cassa di risonanza alla crescita, sportiva e organizzativa, che il Club ha iniziato negli anni scorsi e che si vuole concretizzare nella seconda stagione di Serie A della sua storia. Un traguardo vicino, ma che per essere raggiunto necessita di un ulteriore segno indelebile di passione da parte dei propri sostenitori.

Per centrarlo, insieme, il Club ricorda che è ancora possibile sottoscrivere la tessera stagionale sia presso la sede di Via San Marziano 4 (da oggi e fino a venerdì 14 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato 15 ottobre dalle 10 alle 12) che online sul sito di Vivaticket.

Per festeggiare questo prestigioso risultato, la Società comunica che, se il traguardo verrà centrato entro mercoledì 12 ottobre, ogni abbonato potrà acquistare due biglietti scontati del 60% sul prezzo intero in ogni settore del palazzetto per la partita contro la VL Carpegna Prosciutto Pesaro, fino a esaurimento dei posti disponibili. L’obiettivo è colorare ancora di più di bianco e di nero il PalaEnergica Paolo Ferraris, nel segno dei Leoni. Si ricorda che sono ancora acquistabili abbonamenti in ogni settore del palazzetto di Casale Monferrato. Di seguito i prezzi:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre VIP € 800,00 --- Parterre € 700,00 € 560,00 Parterre Bianconero € 560,00 € 445,00 Tribuna Derthona € 350,00 € 280,00 Tribuna Bianconera € 300,00 € 240,00 Curva Sud € 150,00 € 120,00 Curva Nord Derthona € 110,00 € 88,00

Le riduzioni si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Permane la possibilità di acquistare anche il Family Pack, consistente in un abbonamento a prezzo intero + ‘n’ ridotti del 40% in ogni settore del PalaEnergica Paolo Ferraris previa presentazione del documento attestante lo stato di famiglia. Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto degli abbonamenti è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.