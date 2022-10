FIBS - CNT: aperte le iscrizioni al corso di tecnico base

IIl Comitato Nazionale Tecnici FIBS comunica che sono aperte le iscrizioni al corso per tecnico di base (primo livello) 2022 – 2023. Il corso, per complessive 60 ore di formazione e 60 ore di tirocinio didattico , è articolato in 22 moduli formativi, l’ultimo dei quali comprende anche l’esame di qualifica. L’inizio del corso è fissato per la fine del mese di ottobre 2022 . L’esame di qualifica si svolgerà entro la fine del 2023.

Entrando nel dettaglio, 18 moduli saranno erogati in modalità “on-line”: sia sincrona (tramite piattaforma ZOOM) che on-demand (tramite piattaforma e-learning) mentre gli altri 4 (della durata di 8 ore ciascuno) si svolgeranno in modalità “in presenza”.

Durante la frequenza del corso gli iscritti riceveranno la qualifica provvisoria di “aspirante tecnico di base” che gli permetterà di svolgere attività didattica presso le Società. Il corso si svolgerà, indicativamente, su base regionale o provinciale in base al numero degli iscritti.

Il costo del corso, anche per il 2022 – 2023, rimane fissato in euro 150,00.

Per iscriversi è necessario inviare il modulo di richiesta iscrizione al Delegato Regionale dei CNT della regione di residenza entro e non oltre il 15 ottobre 2022.

I Delegati regionali del CNT sono a disposizione per ogni richiesta di chiarimento.

Il modulo di iscrizione, la lista degli indirizzi e-mail dei DRT, il programma del corso e il relativo regolamento, contenente tutte le informazioni riguardanti le modalità di svolgimento, sono scaricabili a questo link.