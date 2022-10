Ecco lo staff Gators per la stagione 2022-2023

La stagione sportiva per le nostre squadre prenderà il via il domenica 9 ottobre con la prima partita di campionato Eccellenza per i ragazzi dell’U15. I coach hanno iniziato la preparazione e i motori sono stati accesi. Tra i membri dello staff quest’anno tante conferme e qualche gradita novità! Il responsabile tecnico delle giovanili rimane l’instancabile Gigi Toselli che, oltre a questo ruolo, allenerà personalmente i ragazzi dell’U13 2010 e affiancherà l’amico e collega Mauro Racca nella guida dei ragazzi dell’U15 2010. Mentre l’U13 2011 sarà allenata da Gigi Toselli, Gino Sabatino e dal giovane Nicolò Scibetta. Ad allenare l’U14 maschile, ci sarà Nicolò Marengo che, nell’estate, ha conseguito la qualifica di Allenatore di base, affiancato da Mauro Racca e Gigi Toselli. Il partenopeo Gino Sabatino allenerà le ragazze dell’U12 femminile e, affiancato dalla new entry saviglianese Laura Vighetto, il rodato gruppo dell’U14 sempre femminile. A guidare il “settore West Coast” ci sarà Valter Nicola. Anche lui nell’estate, continuando il suo percorso di formazione, si è qualificato come Allenatore FIP. Ad affiancare Valter ci saranno Paolo Tesio ed Enrico Botta. Gigi Toselli ci ha raccontato: “sono davvero soddisfatto dello staff di quest’anno. Il livello è alto e l’ingresso di Marco (Fabbri) dimostra la chiara volontà della società di alzare ulteriormente il livello tecnico e fisico dei nostri ragazzi, dal minibasket alle squadre senior. I ragazzi sono al centro del nostro progetto. La formazione continua nel percorso sportivo dei nostri atleti sta già dimostrando che la cantera Gators è di alto livello e ha margini per crescere ulteriormente.

I nuovi coach hanno avuto modo di entrare nella famiglia Gators già ad Artesina e hanno dimostrato di essere assolutamente in linea con gli obiettivi e la filosofia societaria. E questo è già un gran bel punto di partenza”.

Il nuovo ingresso nello staff Gators, il toscano Marco Fabbri, è il responsabile tecnico delle squadre “senior”. Insieme ad Alessio Colonna e al nuovo innesto, la torinese Elisa Passiatore, allenerà le formazioni U17, Allievi, U19 e Juniores. Con Alessio Colonna allenerà anche le ragazze dell’U19 e Promozione Femminile, mentre Elisa Passiatore sarà in campo con le Lady Gators in veste di giocatrice.

Giò Mondino guiderà i ragazzi della Promozione maschile.

La giovane prima squadra che disputerà il Campionato di Serie D, invece, sarà guidata da Marco Fabbri, Alessio Colonna e Gino Sabatino. La serie D esordirà in trasferta a Rivalta il 16 ottobre.

Il Presidente Nasari dichiara la soddisfazione e la piena fiducia nello staff: «abbiamo lavorato su due fronti. Il primo è quello dell’aggiornamento e della crescita delle persone che collaborano con noi già da tempo: 4 dei nostri giovani istruttori sono diventati Istruttori Regionali, Valter Nicola Allenatore Nazionale e Nico Marengo Allenatore di Base e Istruttore Nazionale MB. L’arrivo di Marco Fabbri, Allenatore di grande esperienza, ci riempie di soddisfazione anche perché, già in queste prime settimane di allenamenti e di amichevoli, si è fatto apprezzare per la qualità del suo lavoro. Al centro del nostro progetto ci sono sempre i ragazzi e, che siano bambini del MB o ragazzi delle giovanili o delle squadre senior puntiamo a far avere loro Allenatori e Istruttori di alto livello professionale e umano».