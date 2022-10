Agil Igor Volley: presentato lo staff tecnico della serie B1

Conferme e novità, è questo il mix che caratterizza lo staff tecnico della formazione di B1 targata Agil Igor Volley per la stagione 2022/2023. Ad affiancare il tecnico Matteo Ingratta in qualità di vice allenatore c’è Andrea Garagiola, già dello staff giovanile, lo scorso anno in C. Proseguendo con i volti noti Ernesto Bonardi sarà ancora assistente allenatore e con la doppia veste anche di dirigente, mentre Matteo Rossetti è confermatissimo nel ruolo di preparatore atletico della squadra e Federico Giarda medico sociale. Sempre parte dello staff Valeria Alberti e Matteo Luotti.