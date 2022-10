Derthona Basket: domenica in trasferta a Reggio Emilia

«Andiamo a giocare al PalaBigi, uno dei palazzetti che ha fatto la storia del nostro basket e in cui Reggio Emilia torna a giocare dopo due anni. Affrontiamo una squadra reduce da due vittorie, una brillante in campionato a Treviso e una importante in Coppa sul difficile campo di Bonn. Cinciarini è il leader della squadra, al suo fianco ruotano tre giocatori come Robertson, Amin e Vitali che ben si sposano con le caratteristiche che cercava coach Menetti. Sotto canestro Reggio Emilia ha confermato Hopkins e gli ha affiancato Reuvers, che dopo l’anno a Spalato vuole confermarsi a un livello superiore. Dalla panchina escono D.J. Funderburk, un giocatore esperto e fisico, Diouf, un giovane molto interessante, e Cipolla, che è il cambio di Cinciarini ed è cresciuto nel settore giovanile di Pallacanestro Reggiana. Non saranno della gara Strautins e Olisevicius, che sono pedine funzionali al sistema di gioco della squadra».