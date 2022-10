Novipiù Monferrato Basket in trasferta a Piacenza

La seconda giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde vedrà i rossoblu di coach Andrea Valentini impegnati domenica 9 ottobre al PalaBanca di Piacenza contro l' Assigeco UCC Piacenza . La palla a due è in programma per le ore 18 .

GLI AVVERSARI

I ragazzi di coach Stefano Salieri arrivano da una prestazione di alto livello contro la corazzata Vanoli Cremona, persa solamente all'overtime. I piacentini hanno ingaggiato il centro Brady Skeens e la guardia Kameron McGusty. Ai due americani nel quintetto base vengono affiancati il play Gherardo Sabatini, l'ex Treviglio classe 2000 Federico Miaschi e Dada Pascolo, ala forte con esperienze anche in Eurolega. Dalla panchina il coach può attingere agli esterni Nemanja Gajic e Lorenzo Querci, al lungo Lorenzo Varaschin ed al giovane ex Biella Jacopo Soviero. Completano il roster i giovani Gherardini, Franceschi e Joksimovic. Non sarà dell'incontro Lorenzo Galmarini, operato al tendine d'achille.

La Novipiù Monferrato Basket ha ben figurato nel primo impegno stagionale e vuole continuare su questa strada, proponendo la propria pallacanestro, ben consapevole della forza degli avversari e di non poter contare sul supporto del pubblico amico. Stessi effettivi a disposizione per coach Andrea Valentini.

Niccolò Martinoni - Capitano Novipiù Monferrato Basket: «Sarà una partita complicata, abbiamo rotto il ghiaccio con la vittoria contro Latina al termine di una partita ben giocata. Domenica ci aspetta una sfida difficile contro un avversario importante che nell’esordio in campionato ha dato filo da torcere a Vanoli Cremona. Piacenza è una squadra molto solida che ha voglia di portare a casa il primo successo casalingo della stagione. Noi ci stiamo allenando in settimana sui loro punti di forza e vogliamo provare a metterli in difficoltà».

INFO BIGLIETTERIA

I tagliandi di accesso per la partita sono disponibili sul portale online Vivaticket. Si consiglia ai tifosi di Monferrato Basket l'acquisto dei biglietti in Tribuna Bovo. Gli Under 12 entrano gratis.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass e seguita con aggiornamenti in tempo reali sul canali social Monferrato Basket.