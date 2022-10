BEA Chieri espugna Tortona, prima vittoria in C Gold

Ieri, venerdì 7 ottobre, la Planet Smart City BEA è andata di scena al Palazzetto Uccio Camagna di Tortona per la seconda giornata del Campionato di C Gold . Dopo la difficile sfida con la corazzata Basket Club Serravalle, i Leopardi riescono a sbloccarsi e strappare il primo referto rosa stagionale sul campo dei giovanissimi di Derthona Basketball Lab . Scavato il solco nella seconda decina, gli arancioni gestiscono il vantaggio fino all’ultima sirena nonostante gli insistenti tentativi di rimonta bianco-nera, e nonostante la perdurante situazione di emergenza assenze, vincono su un campo che sarà complicato per chiunque.

LA GARA

Coach Conti si presenta alla palla a due con Stiffi, D’Arrigo, capitan Gile, Tulumello e Scalzo. Coach Tosarelli risponde con Lisini, Biaggini, Bellinaso, Ansevini e Tandia. È proprio quest’ultimo a partire fortissimo, preciso in transizione e dalla lunga distanza, guidando i suoi al 9-0 iniziale.

Coach Conti ferma tutto e i Leopardi riordinano le idee. Drame fa il suo ingresso in campo e sblocca i chieresi, diventando da subito un fattore difficilmente contenibile nel pitturato per i padroni di casa. BEA ricuce e sorpassa, Francesco Orsi esordisce in Arancione già nel primo quarto e trova ampio spazio nelle rotazioni insieme ai giovanissimi De Mita, Sirbu e Tagliano, che fanno rifiatare la squadra complici le assenze pesanti di Mosca, Colli e De Santis.

I Leopardi chiudono ogni spazio in difesa e Tortona perde smalto al tiro, restando ferma a quota 20 per quasi 10 minuti. BEA prende man mano ritmo in attacco e costruisce bene, Tulumello sale in cattedra facendo vedere tutto il suo arsenale offensivo, e i chieresi prendono il largo fino al 23-42 segnato da De Mita prima dell’intervallo lungo.

Nella ripresa arriva il massimo vantaggio (+23, 25-48), Drame recupera palloni in difesa ma i giovani di Tortona non mollano e provano a tornare in partita alzando il ritmo. Armarino, Zonca e Ansevini trovano spazi nella difesa arancio-nera, Scalzo (16 punti a referto alla fine) dalla lunetta dà respiro agli arancioni (41-55), che poi gestiscono fino all’ultima sirena non senza difficoltà. 56-64 il finale.

IL COMMENTO

«Tortona è una squadra formata da tutti ragazzi Under 19, abituati ad allenarsi a ritmi altissimi, e sapevamo sarebbero partiti molto forte – analizza coach Conti – Abbiamo faticato nei primissimi minuti, poi ci siamo adeguati e nel secondo quarto, soprattutto difensivamente, abbiamo scavato il solco che ci siamo portati avanti fino a fine gara. Mi complimento con gli avversari, che non hanno mai mollato e continuato a lottare fino alla fine».

PROSSIMO TURNO

Domenica prossima, 16 ottobre, arriva al Palazzetto la corazzata di Collegno Basket, seconda classificata nella C Gold della scorsa stagione. Palla a due alle 18,30.

DERTHONA BASKETBALL LAB – PLANERT SMART CITY BEA CHIERI 56-64

Parziali: 18-20, 23-42, 41-55

Derthona: Tambwe 2, Appetiti, Lisini 4, Tandia 9, Bellinaso, Ansevini 12, Zocca 7, Biaggini 5, Moro, Armanino 7, Errica 10. All. Tosarelli, ass. Palumbo, Censurini.

BEA Chieri: Sirbu, De Mita 2, Orsi 3, Scalzo 16, Tulumello 15, Stiffi 4, Gile 10, Drame 12, Tagliano, D’Arrigo 2. All. Conti, ass. Bertulessi, prep. Turetta, acc. Monteleone.