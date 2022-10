Fitarco Piemonte: presentata la Coppa Italia Arco Nudo 2022

Due giorni di frecce per la manifestazione interamente dedicata alla specialità Arco Nudo che si disputeranno presso lo Stadio Del Baseball “Valter Aluffi”. A fare gli onori di casa, l’Assessore allo Sport, Daniele Volpatto , che ha aperto la conferenza stampa «nella sala in cui celebriamo normalmente i matrimoni, oggi ne va in scena uno di taglio sportivo. Uno degli aspetti più importanti di questa manifestazione, che come Amministrazione abbiamo da subito accolto e supportato, è sicuramente il fatto che due eccellenze del territorio si siano unite per l’evento. Mi riferisco ovviamente agli Arcieri Varian, con la loro storia arcieristica trentennale ricca anche di successi, e il Baseball Club cittadino che si è messo subito a disposizione non solo con un ottimo impianto, ma anche come realtà sportiva, fatta di persone di sport».

Parola poi al presidente del Comitato Regionale Fitarco Piemonte, e presidente del Comitato Organizzatore, Paolo Ferrero «Credo il Piemonte, nel corso degli anni, abbia ormai organizzato tutti i tipi di manifestazioni nazionali, e non. Con la Coppa Italia Arco Nudo iniziamo nuovamente un poker di eventi, che vedrà il prossimo anno il doppio Europeo Campagna e 3D e poi nel 2024 gli Italiani Indoor Para-Archery. La conferma, ancora una volta, che la regione, oltre a distinguersi sui campi di gara nazionali ma anche internazionali con i propri arcieri, è sempre pronta a mettersi in gioco anche dal punto di vista organizzativo».

Il presidente della Compagnia Arcieri Varian, Giampiero Arrigoni, ha voluto sottolineare quanto «questo diretto coinvolgimento in prima battuta per la Coppa Italia Arco Nudo sia motivo di orgoglio e di prestigio per la società che rappresento». Ha poi raccontato l’aneddoto di quando, nell’estate 2021 mentre trascorreva le vacanze al mare, ricevette la telefonata del presidente Regionale Ferrero che chieda il loro supporto per la manifestazione «lì per lì non ho realizzato subito cosa volesse dire, ma rientrato dalle ferie abbiamo iniziato subito a muoverci a livello locale per offrire il miglior evento possibile».

È poi intervenuto brevemente il vice-presidente del BC Settimo, Michele Brossa, per sottolineare quanto «questa sinergia tra tiro con l’arco e baseball ci sia piaciuta da subito e che possa essere davvero un primo momento di una lunga serie, e che magari attiri anche altre discipline cittadine a future collaborazioni».

Chiude la conferenza stampa il Consigliere Federale per la macro zona nord-ovest, Enrico Rebagliati «Conosco bene la tradizione arcieristico-sportiva che il Piemonte ha nel suo DNA. Una regione attiva e capace, non solo con arcieri campioni, di cui molti in maglia azzurra e che vedremo in gara anche la prossima settimana, ma attenta al futuro del movimento stesso. È innegabile che ogni evento ha un impatto e un’importanza per il territorio e riuscire, come in questo caso, a fare davvero squadra è già di per sé un risultato eccellente».