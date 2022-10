Agil Igor Volley: esordio amaro contro Valdarno

Tanta grinta nel primo set e una bella reazione nel terzo. È un esordio un po’ amaro quello delle Igorine in B1. La Agil Igor Volley perde 0-3 contro Vadarno fra le mura del PalaAgil. Igor in campo con Cantoni in regia e Vighetto opposto, Moroni e Bianchi C. al centro, Sassolini V. e Bosso attaccanti, Mangalagiu libero.