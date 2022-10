Pall. Chivasso si arrende a Rapallo sulla sirena

In avvio di partita i padroni di casa tentano il primo allungo, sfruttando la vena offensiva di Stefano Pagetto, ma gli avversari mostrano chiaramente che sono arrivati a Crescentino con l’obiettivo di vincere. Delibasic e Maksimovic che caricano il peso offensivo sulle spalle, tutta la squadra nerogialla difende con fisicità ed aggressività e così Rapallo vola via, lasciando Chivasso impaurita a leccarsi le ferite. Nel secondo periodo Ferro e compagni continuano a tirare con percentuali bassissime, non contengono gli 1vs1 avversari, subiscono a rimbalzo ed in 6’ precipitano fino a 18 punti di distacco (16-34). Saranno una tripla di Pepino e un paio di buone iniziative di Di Matteo e Delnevo a contenere il gap sul 25-38 di metà gara.

Nel terzo periodo la gara si infiamma dopo uno scontro Vai-Maksimovic, che costringe Vai ad abbandonare il campo per una ferita in volto. Chivasso finalmente difende, regge lo scontro fisico, recupera palloni e li trasforma in punti preziosi per il 47-49 di fine terzo quarto. Gli ultimi 10’ sono da cardiopalma: Chivasso prima aggancia e poi sorpassa sospinta da Ferro, Rapallo non molla e sorpassa nuovamente con Maksimovic, che sfrutta due ingenuità biancoverdi, prima che il 3/3 ai liberi di Pepino regali l’ultima possibilità di vittoria di chivassesi col punteggio di 66-68 e 6” sul cronometro. Ferro tenta la tripla della vittoria, la palla si ferma sul primo ferro, rimbalzo di Pepino, ma il suo ultimo jump non trova fortuna. Vince Rapallo, ma Chivasso ha dimostrato di saper giocare a pari merito, pur avendo il rammarico di aver regalato il primo tempo agli avversari.

Ferro Impianti Pall. Chivasso - Next Step Rapallo 66-68

Parziali (13-21; 25-38; 47-49)

Ferro Impianti Chivasso: Giovara 2, Pagetto S. 9, Pagetto R. 1, Pepino 15, Migliori 4, Perino, Di Matteo 8, Delnevo 4, Greppi, Vai, Vettori, Ferro 23. All. Pomelari

Next Step Rapallo: Miaschi 3, Maksimovic 15, Radchenko, Savhorodnii, Usmane 6, Ivanov 2, Delibasic 22, Zaiets 9, Gogishvili, Lakicevic, Camara, Lomtadze 11. All. Bruno.

Arbitri: Sig.ri Rigon di Novara e Dell'Accio di Torino.

Note: Usciti per 5 falli Migliori (Chivasso) e Zaiets (Rapallo). Spettatori 100 circa.