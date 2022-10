Wash4Green Pinerolo: buon test match con Mondovì

La Wash4Green Pinerolo chiude la settimana lavorativa con un allenamento congiunto sul taraflex di casa. Ospite al Pala Bus Company di Villafranca la Lpm Bam Mondovì . Quattro set e tanti nuovi spunti di lavoro per lo staff pinerolese che dopo due giorni di riposo tornerà in palestra con la squadra martedì mattina. Il risultato del test match è un 2-2 che non soddisfa pienamente Zago e compagne, brave sotto alcuni aspetti ma con ancora grandi margini di crescita.

Nella metà campo di casa coach Marchiaro schiera Grajber e Ungureanu in banda, la diagonale Prandi Carletti, Akrari e Gray al centro, Gueli libero. Per le monregalesi il sestetto di partenza è composto da Takagui in cabina di regia, Decortes opposto, Grigolo e Longobardi in zona quattro e Bisconti libero. Pinerolo parte con il piede giusto, passa avanti e tiene a distanza l’avversaria chiudendo senza difficoltà. La Lpm pareggia i conti portandosi sull’1-1. Nel terzo parziale le pinerolesi sciupano il buon margine di vantaggio conquistato nei primi punti. Mondovì, brava a recuperare, chiude ai vantaggi 27-29. Stesso copione nel quarto set ma con le biancoblù che la spuntano 27-25.