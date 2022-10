Fulgor Basket parte forte e doma la Junior Casale

Mentre Filippo Ganna sbriciola il record dell’ora, la Paffoni scioglie la Junior Casale . È un sabato sera gioioso per lo sport del territorio, che si coccola Pippo e festeggia una Fulgor in controllo dall’inizio alla fine. 79-65 il punteggio dopo 40’ di gioco, in cui tutti entrano in campo e si tolgono la soddisfazione di ricevere l’applauso del caloroso pubblico del Pala Battisti.

Ottimo avvio della Paffoni, che poi, però, si spegne e concede spazio a bomber Jovanovic, bravo a mettersi in ritmo e permettere a Casale di accorciare. Un’ingenuità di Ruiu sul finire del primo quarto regala due liberi a Marini che fissa il punteggio sul 18 a 14. La seconda frazione è il crocevia della contesa: dopo la tripla di Staffieri per il -4 Casale (23-19), arriva un parziale di 19 a 0 della Paffoni, che di fatto manda i titoli di coda del match anzitempo. Casale non ci sta, reagisce con l’orgoglio e prova a più riprese il reinserimento in carreggiata. I tentativi dei rossoblu sono però vani, Solaroli e Balanzoni risultano incontenibili, bene anche il resto della squadra, con coach Quilici che può dare fiato ai senatori nel finale dando anche spazio a Bogunovic e Puppieni. 79 a 65 il punteggio al termine.

«Siamo partiti forte, l’abbiamo indirizzata e poi controllata - le parole di coach Quilici a fine gara. - Dobbiamo abituarci a giocare con intensità per più minuti, per abituarci a partite più complesse. Sangiorgio sarà un bel test, contro una squadra costruita per andare in B Eccellenza, inoltre giocare in casa loro non è mai facile, ve lo garantisco per esperienza».

Paffoni Fulgor Omegna - Junior Casale Monferrato 79-65

Parziali (18-14, 26-9, 19-21, 16-21)

Paffoni Fulgor Omegna: Jacopo Balanzoni 17 (7/12, 0/0), Manuele Solaroli 16 (5/6, 0/1), Tommaso Minoli 13 (4/4, 1/4), Marco Torgano 12 (0/0, 4/7), Leonardo Marini 6 (2/3, 0/3), Nikola Markovic 5 (1/5, 1/3), Andrea Picarelli 4 (1/3, 0/1), Michele Antelli 2 (1/4, 0/2), Lorenzo Segala 2 (0/0, 0/1), Bogunovic Vuk 2 (0/1, 0/1), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Martino matteo Forte 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 19/27 - Rimbalzi: 40 7 +33 (Nikola Markovic 10) - Assist: 18 (Andrea Picarelli, Michele Antelli 5).

Junior Casale Monferrato: Igor Jovanovic 24 (5/6, 3/4), Manuel Saladini 13 (1/6, 3/10), Alberto Apuzzo 8 (0/3, 2/6), Valerio Staffieri 7 (0/1, 2/5), Claudio Negri 7 (2/6, 0/1), Eric Ruiu 4 (0/2, 1/3), Matteo Ciocca 2 (1/2, 0/0), Giulio Raiteri 0 (0/1, 0/1), Alessandro Riva 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Geraci 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14/20 - Rimbalzi: 32 5 +27 (Claudio Negri 8) - Assist: 9 (Manuel Saladini, Valerio Staffieri 3).