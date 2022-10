Akronos Libertas Moncalieri di scena a San Martino di Lupari

L’ Akronos Libertas Moncalieri torna in trasferta questa sera alle 18 sul campo del Fila San Martino di Lupari . Per le Lunette, galvanizzate dai 2 punti conquistati al PalaEinaudi con Faenza, rotazioni ridotte sotto canestro. Attesa per il ritorno in Veneto dell'ex Chelsea Mitchell

Le padrone di casa, ancora a secco in classifica, daranno il massimo contro la squadra di coach Marco Spanu e Andrea Nicastro, reduce invece dai primi due punti in stagione grazie alla vittoria interna di mercoledì contro Faenza. Come dimostrato negli ultimi anni in Lbf il Fila è una grande realtà di basket in rosa, con una prima squadra esperta e dinamica. E lo sa bene anche coach Spanu.

«Il calendario in salita non le ha certamente aiutate - commenta il tecnico piemontese a poche ore dal match - ci ritroveremo davanti una squadra agguerrita dal primo all’ultimo minuto, con tanta voglia di conquistare i primi due punti della stagione davanti al loro pubblico. Noi invece arriviamo da una settimana complicata nonostante la vittoria, con Cordola e Sagerer che non si sono mai allenate. Proveremo a vedere come va Sarah in riscaldamento, mentre Ilenia non scenderà sicuramente in campo. Se vogliamo provare a giocarcela, nonostante l’emergenza rotazioni sotto canestro, dovremo prestare grande attenzione alla fase difensiva: contro Faenza l’abbiamo spuntata, ma 85 punti subiti sono decisamente troppi».

Grande attenzione dunque alle Lupe Milazzo-Washinghton, che in coppia viaggiano a oltre 30 punti di media e di valutazione nella prime due uscite, mentre per Moncalieri gli occhi sono ovviamente puntati su Marzia Tagliamento che arriva dai 35 punti di mercoledì sera contro Faenza e sul duo statunitense Mitchell-Westbeld. In tre contro le romagnole: 74 punti, 16 rimbalzi e 8 assist. Sorvegliata speciale la guardia del Maryland: Chelsea Mitchell, ben nota alle Lupe dopo aver vestito la maglia del Fila nella scorsa stagione. Con il reparto lunghe in emergenza, ampio spazio alla panchina di coach Spanu. Palla a due alle 18 al Palazzetto dello Sport di Via L. Da Vinci a San Martino di Lupari (PD). Arbitrano: Boscolo, De Biase, Culmone. La partita è in diretta streaming su lbftv.it.