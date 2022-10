Overall Tre Colli: la due giorni lombarda regala ancora un podio

Tra il giro della Franciacorta di sabato e il G.P. Oldrini di Somma Lombardo Overall Tre Colli porta a casa un terzo posto con Nicolò Pettiti ottenuto a Somma Lombardo. il corridore cuneese è stato bravo ad inserirsi nella fuga giusta nata nelle fasi finali di una gara battuta fin dalla partenza dalla pioggia. Sfortuna per lui che due dei componenti il quartetto all'attacco vestivano la stessa casacca e per il gioco di squadra restava a Pettiti solo la possibilità di giocarsi il podio, comunque meritato. Adesso i programmi prevedono martedi una trasferta in Toscana al G.P. Mobilieri di Ponsacco, gara a frazioni: prova in linea al mattino e crono al pomeriggio.