Novipiù Monferrato Basket: il weekend del settore giovanile

Si è conclusa con la partita di Tortona il weekend lungo del Settore Giovanile. Tre partite, una vittoria e due sconfitte. Roboante il successo dell’Under 17 Eccellenza allenata da Santi Farina che nel derby cittadino con la Junior Casale ha la meglio con il punteggio di 20-119. 26 punti per Flueras e Luparia. Giovedì aveva fatto il suo esordio in campionato anche l’Under 15 Eccellenza di Valerio Ferrero che per tre quarti se l’è gioca alla pari con Pallacanestro Ciriè prima di cedere il passo nel finale. 71-82. Discorso molto simile alla sfida di domenica in casa del Derthona Basket. Contesa in equilibrio per lunghi tratti del match. Negli attimi conclusivi sprint decisivo dei leoni che si portano a casa il bottino completo.

Nel dettaglio i tabellini delle partite disputate: