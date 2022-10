Chieri ’76 aggiunge al roster Marie-France Garreau

Si stava allenando al PalaFenera fin dal primo giorno di preparazione, per dare una mano per l’assenza di altre giocatrici. Ora la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha deciso di tesserarla. La centrale francese Marie-France Garreau Djé diventa così una giocatrice del roster biancoblù.

Classe 1992 (ha compiuto 30 anni il 4 ottobre), 181 cm d’altezza, Garreau vanta una lunga militanza nel massimo campionato transalpino dove ha tra l’altro giocato a Chamalieres, Le Cannet e Venelles. Nell’ultima stagione ha difeso i colori del CV Gran Canaria Urbaser in Spagna. Impiegata da coach Bregoli nelle varie amichevoli, sarà a disposizione già per la WEVZA Cup al via giovedì.

«Abbiamo deciso di tesserare Marie-France Garreau, che si sta allenando con noi da inizio stagione, per permettere allo staff di gestire al meglio questa fase di avvicinamento alla WEVZA Cup e al campionato – spiega il direttore sportivo Max Gallo – La ragazza sta lavorando bene e ci permetterà di proseguire il programma di rientro in attività di Fatim Kone. Siamo contenti di poter proseguire questo percorso insieme».