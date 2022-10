MTS Ser: vittoria da tre punti per le tigri santenesi

Prive di Torrese e con Scapati ancora non al top, vengono schierate nel primo set: Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Ghirardello e capitan Destefanis in centro, Busso e Bertotto in banda, Ferrua libero. Buono l'approccio nel primo set delle padrone di casa che con il primo turno al servizio di Busso si portano ad un parziale di 5-1. Le avversarie recuperano qualche punto ma sul turno al servizio di Rolle, che mette a segno anche un ace, si iniziano a prendere le distanze (18-8). Sul 22-11 viene effettuato il doppio cambio tra Rolle e Girardi e Zuin con Nardoianni. Sul 23-13 è capitan Destefanis a mettere a segno con un muro granitico che porta le tigri santenesi al set point (24-13). Il punto finale viene messo a terra da un muro di Busso e Destefanis.