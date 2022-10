Abet Basket Bra: esordio vincente contro Ginnastica Torino

Dopo poco più di un mese di pre-campionato finalmente l’esordio della squadra C Silver . Prima partita in casa ed è subito una sfida interessante nella prima giornata di andata contro la Ginnastica Torino. Squadra che lo scorso anno ha militato in C Gold, che -seppur retrocedendo- vanta un roster di livello con diversi giovani intensi e di prospettiva.

Inizio partita a dir poco narcolettico, con le due squadre non trovano la via del canestro per i primi cinque minuti, si potrebbe dire che le difese hanno prevalso sugli attacchi ma in campo si sentiva una certa tensione. Sciolto il ghiaccio iniziale la squadra di coach Siragusa riesce a concedere un punto al minuto chiudendo in vantaggio il primo quarto (12-5).

L’intensità è crescente e con Zabert e Cortese la via del canestro diventa più semplice, anche dalla lunga distanza. Si va in spogliatoio con i braidesi di doppia cifra. Il terzo quarto sembra un anticipo di chiusura di gara dove si arriva a 20 punti di vantaggio, ma i giovani torinesi si aggrappano alla partita: a cinque minuti dal termine toccano il -3. Alcuni accorgimenti difensivi e delle azioni ben calibrate consentono di chiudere sabotando un ottimo ultimo quarto dei torinesi.