BEA Chieri: inizio ricco di soddisfazioni per la categoria Eccellenza!

I Leopardi dell'U17 Eccellenza hanno all'attivo già due gare. Allenati da coach Francesco Conti, all'esordio in trasferta hanno superato i liguri di Basket Pegli 56-80, scavando il solco nel terzo quarto dopo un inizio già a loro favore. Sabato scorso, nelle mura amiche del Palazzetto San Silvestro (Chieri), hanno ceduto di fronte all'ottimo Don Bosco Crocetta, mostrando però miglioramenti che fanno ben sperare e dimostrando grinta e attenzione più di quanto il 66-88 finale possa far immaginare.

Esordio con vittoria anche per l'U15 Eccellenza ospite al Pala Ballin di Torino di Don Bosco Crocetta. Dopo un primo quarto equilibrato, gli Arancioni alzano il ritmo e arrivano fino al +13, prima di un calo di tensione che riapre le sorti della gara. Nell'ultimo minuto tornano in partita, Mellina è glaciale dalla lunetta e due buone difese permettono di festeggiare il 59-63 finale.

Intanto anche le altre categorie, dall'U19 all'U13, stanno definendo gli ultimi dettagli in vista del via ai campionati Gold e Silver che per qualcuno sarà già il prossimo fine settimana.

U17 ECCELLENZA

A.DIL. BASKET PEGLI – BEA CHIERI 56-80

Parziali (13-25, 30-46, 45-71)

PEGLI: Rossetto 5, Carvagna 3, Lelmi 15, Optetal 8, Trabucco 4, Barbieri, Nosoach, Losito 5, Marcenaro 1, Stagnitto 7, Viggiani 1, Molinari 7. All. Ambrosini, Ass. Croppo, Acc. Optetal.

CHIERI: Viggiano 6, Mazzardis 2, Quagliotto 16, Marrese 8, Bechis 15, Minetti, Trunfio, Pisciuneri 5, Fogliato 14, Origlia 8, Altina 2, Kamami 4. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

BEA CHIERI – DON BOSCO CROCETTA 66-88

Parziali (21-15, 35-44, 47-64)

CHIERI: Marrese 9, Viggiano, Mazzardis, Quagliotto 20, Guardalben 3, Bechis 7, Minetti 3, Pisciuneri, Fogliato 11, Altina, Origlia 7, Kamami 6. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

CROCETTA: Brussino 3, Barla 15, Ingrosso 18, Cellino 27, D’Amuri, Pappalardo 5, Dario, Cravero, Montafia 5, Mancini 11, Bellinzona 4. All. Maino, Ass. Bonelli, Prep. Ponzin, Acc. Arzani.

U15 ECCELLENZA

PGS DON BOSCO CROCETTA – BEA CHIERI 59-63

Parziali (18-18, 29-30, 39-47)

CROCETTA: Romano 17, Marzetto 4, Dionisio 14, Marro 2, Tulloc, Gallino 9, Conti, Lombardi, Muscarà 2, Odisio 2, Di Cicco 2, Brunero 7. All. Musto, Ass. Musso, Delvecchio.

BEA CHIERI: Mellina-Gottardo 12, Dalmasso, Massari, Giangualano 6, Rodinó, Mosso 4, Monaco 10, Tran 3, Nurra 2, Zanzon 2, Mout 24. All. Corrado, Ass. Pirocca.