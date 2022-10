PCA scende nuovamente in campo a fianco dei Leoni

L’azienda del Gruppo Gavio opera dal 1988 nei settori assicurativo e riassicurativo, è un broker italiano e internazionale di consulenza sulla gestione del rischio. PCA è tra le prime dieci Società in questo ambito.

L’azienda si dedica in esclusiva al settore Corporate e Large Corporate nelle sue quattro sedi in Italia, con clienti in differenti settori merceologici.

La professionalità, l’impiego e la valorizzazione delle risorse e la sostenibilità sono valori fondanti che accomunano PCA e il Derthona Basket, che saranno nuovamente insieme nella stagione 2022/23.